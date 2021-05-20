Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 164,6 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 164 626 458, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 413 801 человека.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 33 026 290 инфицированных COVID-19 и 587 867 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 25 496 330, а число скончавшихся составило 283 248.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии заразились 15 812 055 человек, из них умер 441 691 заболевший.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 440,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 809 человек, в Индии - 206, в Бразилии - 2 066.