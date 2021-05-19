США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон использует все доступные инструменты для того, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток 2", заявила в среду зампредставителя Госдепартамента США Джалина Портер.

"Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2", - заявила Портер в ходе телефонного брифинга.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Госдеп проинформировал Конгресс США о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2".

В сообщении отмечалось, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

"Администрация Байдена введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток 2" от России к Германии", - проинформировал Bloomberg.

По данным источников, в докладе Конгрессу Госдеп сообщил, что Nord Stream 2 AG занимается деятельностью, подпадающей под санкции "в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности".

В сообщении не указывается, есть ли в отчете конгресса другие предложения по возможным санкциям против проекта.

Накануне портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщил, что США решили пока не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG.

Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что госдепартамент планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских судов, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток 2".

Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. В то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией, выступающей за реализацию газопровода.

В соответствии с действующими законами администрация США в мае 2021 года должна представить Конгрессу очередной отчет о мерах против "Северного потока 2". Эти отчеты следует направлять в конгресс каждые три месяца.

Кроме того, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что США намерены и впредь противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в том числе будут выступать против проекта "Северный поток 2".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия российским попыткам подорвать нашу общую безопасность, и в этой связи он указал на несогласие США (со строительством - ИФ) газопровода "Северный поток 2", - говорится в пресс-релизе госдепа.