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Британский принц Уильям сделал первую прививку от коронавируса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Внук королевы Великобритании, принц Уильям в четверг сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса.

"Во вторник я получил первую дозу вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в твиттере.

К сообщению прикреплена фотография, на которой 38-летнему принцу Уильяму делают прививку.

Он также выразил благодарность всем, кто занимается кампанией по вакцинации, за их работу.

Информации о том, сделала ли прививку его супруга, герцогиня Кембриджская, пока не приводится.

Королева Елизавета II вакцинировалась от коронавируса в январе.

На прошлой неделе в Великобритании начали вакцинацию лиц возрастом от 30 лет.

За время пандемии в Великобритании выявили более 4,4 млн случаев COVID-19, около 127 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией. В стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Принц Уильям Великобритания Коронавирус

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