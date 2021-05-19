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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:23Заразились
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Около 40% взрослых британцев полностью вакцинировались от COVID

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более 70% взрослых жителей Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства страны; по официальной информации, около 40% совершеннолетних британцев полностью прошли вакцинацию, сделав обе прививки.

"Семеро из каждых десяти взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины", - написал премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в твиттере.

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"Это огромное достижение, и я благодарю всех медицинских работников, военнослужащих и добровольцев, которые сделали возможным такое невероятное распространение (прививок)", - добавил Джонсон.

Он также призвал британцев сделать прививку, когда им предложат это.

В настоящее время по всей Великобритании было использовано в общей сложности 57,8 млн доз вакцин, из них 36,9 млн (70,2%) - для первого этапа вакцинации и 20,8 млн (39,6%) - для второго.

Правительство стремится предоставить прививку против коронавируса всем взрослым жителям страны к концу июля.

В Великобритании наблюдаются высокие темпы вакцинации: как ранее сообщал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, "90% жителей говорят, что они сделали или сделают прививку".

Накануне Джонсон заявил, что на данный момент нет весомых оснований для того, чтобы откладывать планы по отмене в следующем месяце в Англии введенных из-за коронавируса ограничений.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом, в частности, с "индийским" штаммом COVID-19, находится "под очень пристальным наблюдением".

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Хроника 09 января 2020 года – 19 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Борис Джонсон Великобритания Коронавирус

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