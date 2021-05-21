Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 165 530 873+627 971

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 165 530 873, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших в мире от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 430 323 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

В РоссииВ России выявили более 10 случаев "индийского" штамма коронавирусаЧитать подробнее

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся США, где за время пандемии было выявлено 33 056 207 инфицированных коронавирусом, умерли 588 536 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 259 551 и достигло 26 031 991, число скончавшихся составило 291 331 (из них за последние сутки умерли 4 209 человека).

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии было зарегистрировано 15 894 094 заболевших, из них умерли 444 094 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 442. В США на 1 млн жителей скончались 1 811 человек, в Индии - 209, в Бразилии - 2 078.

Хроника коронавируса. Май.

14
Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня &#8232;
Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

Самый большой в мире айсберг откололся от ледяного шельфа в Антарктике

Самый большой в мире айсберг откололся от ледяного шельфа в Антарктике

Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС

Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации

В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации

Белый дом счел уже невозможным остановить проект "Северный поток 2"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');