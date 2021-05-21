Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 165 530 873, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших в мире от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 430 323 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся США, где за время пандемии было выявлено 33 056 207 инфицированных коронавирусом, умерли 588 536 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 259 551 и достигло 26 031 991, число скончавшихся составило 291 331 (из них за последние сутки умерли 4 209 человека).

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии было зарегистрировано 15 894 094 заболевших, из них умерли 444 094 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 442. В США на 1 млн жителей скончались 1 811 человек, в Индии - 209, в Бразилии - 2 078.