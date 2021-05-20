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В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации

В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Представители Европейского парламента (ЕП) и председательствующей в Совете ЕС Португалии достигли в четверг предварительного соглашения об учреждении сертификата ЕС по вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба ЕП.

"Согласованный текст будет поставлен на голосование в Комитете по гражданским свободам (Европарламента) 26 мая 2021 года", - говорится в коммюнике.

В случае утверждения комитетом текст будет представлен для принятия на пленарном заседании Европарламента 7-10 июня, объявили в Брюсселе.

Докладчик ЕП и председатель Комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопес Агилар объявил на пресс-конференции в четверг, что после "изнурительных переговоров" европарламентарии, представители Совета ЕС и Еврокомиссии пришли к "политическому компромиссу".

"В целях соблюсти график, как мы его предлагали, нужно, чтобы окончательное утверждение состоялось на первой пленарной сессии июня, начиная с 7 июня. И это позволит нам, если все будут согласны, (...) ввести сертификат в действие 1 июля", - объяснил парламентский докладчик.

"Это позволит нам обеспечить отличие от прошлого лета. Лето 2021 года не будет походить на кошмар лета 2020 года", - сказал Лопес Агилар.

"Европейский парламент считал с начала пандемии абсолютным приоритетом, учитывая ее экономические и социальные последствия, внедрить систему, направленную на перезапуск свободного перемещения, так как это нечто особо важное для европейских граждан, и это основополагающая ценность, которой они чрезвычайно дорожат", - подчеркнул глава Комитета ЕП по гражданским свободам.

Также в четверг вечером председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы выполняем свое обязательство по внедрению к лету цифрового сертификата COVID в ЕС. Европейские граждане с нетерпением ждут возможности снова путешествовать, и сегодняшнее соглашение означает, что они смогут безопасно путешествовать очень скоро".

"Европейский цифровой сертификат COVID является бесплатным, безопасным и доступным для всех. Он будет охватывать вакцинацию, тест и выздоровление, предлагая гражданам различные опции. Он полностью уважает основные права граждан, включая защиту личных данных. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии.

Она отметила, что "сертификат ЕС по COVID, доступный в бумажном или цифровом формате, облегчит европейцам путешествия".

Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, заверил, что использование будущего европейского сертификата здоровья будет добровольным.

В марте эксперт Еврокомиссии допустил, что европейский сертификат вакцинации может быть выдан людям, привитым российской вакциной "Спутник V". В то же время звучали мнения о том, что будущий паспорт вакцинации для свободного передвижения в Евросоюзе будет действителен только при вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

ЕС Европарламент коронавирус

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