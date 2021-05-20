В России выявили более 10 случаев "индийского" штамма коронавируса

Самого мутировавшего и опасного штамма нет, отметили в Роспотребнадзоре

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено более 10 случаев "индийского" варианта коронавируса, но они не опасны.

"Больше десятсегодня будет уже индийских штаммов, но это обычная история", - сказала Попова в четверг в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Она также сказала, что количество заболевших "новыми штаммами, конечно, растет". По ее словам, "больше 550 тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский".

В РФ нет штамма со значимыми мутациями

Попова заявила, что в России нет индийского штамма коронавируса, имеющего значимые мутации, но есть варианты.

"В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, (. . .) один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет", - заявила Попова в четверг в интервью.

"И распространения его нет, а российские вакцины защищают от всех штаммов. Сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций, и пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", - отметила она.

"Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - уточнила Попова.

"Показывают и тесты, и еще раз, он не преодолевает иммунитет, который формируют наши российские вакцины", - уточнила Попова

Ранее сообщалось, что обучающиеся в Ульяновском госуниверситете 16 студентов из Индии заболели коронавирусом, но Роспотребнадзор заявил, что этот вирус "не более опасный, чем обычный коронавирус ".