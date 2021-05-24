Число жертв COVID-19 в мире превысило 3,46 млн человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 167 177 203, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 463 813 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 117 656 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 893 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 752 447, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 303 720.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 083 258 заболевших, из них умерли 449 068 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 446,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 816 человек, Индии - 218, Бразилии - 2,1 тыс.