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СМИ узнали, что Даунинг-стрит просила скрыть данные об индийском штамме в школах

СМИ узнали, что Даунинг-стрит просила скрыть данные об индийском штамме в школах
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Администрация премьер-министра Великобритании обратилась к Национальной службе здравоохранения (NHS) с просьбой не публиковать данные о распространении "индийского" штамма коронавируса COVID-19 в английских школах, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, с которыми ознакомился Observer.

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По данным издания, спор возник вокруг доклада PHE о коронавирусе. Его первоначальная версия содержала страницу с данными о распространении "индийского" штамма коронавируса в школах, но из окончательной версии, опубликованной 13 мая, эта страница исчезла. The Guardian отмечает, что через несколько дней после публикации доклада правительство разрешило школьникам не носить маски на уроках. Это "глубоко обеспокоило" ученых, профсоюзы и учителей.

Газета со ссылкой на документы утверждает, что Даунинг-стрит напрямую повлияла на решение не публиковать данные. Канцелярия премьер-министра признала, что вела переписку с должностными лицами PHE по поводу присутствия данных в докладе, но решительно отказалась считать это "вмешательством" или "давлением".

Данные о распространении нового варианта в школах до сих пор не опубликованы, констатирует The Guardian.

Между тем полученные Observer документы свидетельствуют о том, что до 12 мая 164 случая заражения новым вариантом вируса были связаны со школами - то есть 13% от общего числа 2 111 случаев. С тех пор общее количество случаев "индийского" варианта возросло до 3 424 случаев. Сколько из них связано со школами - неизвестно.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале 2020 года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" коронавирусом заразностью.

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Великобритания Коронавирус

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