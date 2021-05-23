Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 мая

Итоги "Евровидения-2021", гибель участников ультрамарафона в Китае, извержение вулкана Ньирагонго

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Итальянская рок-группа Maneskin выиграла "Евровидение-2021". Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе с песней Russian Woman, заняла девятое место. Второе место заняла представительница Франции Барбара Прави с песней Voilà, третье - исполнитель Gjon's Tears из Швейцарии с песней Tout l'Univers.

- Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию главной угрозой безопасности страны. Свое заявление он объяснил активностью российских военных кораблей вблизи британских морских границ.

- 21 человек погиб во время ультрамарафона в Китае. Причиной трагедии стало резкое ухудшение погоды: в горах на участников марафона обрушился ураган с градом и ледяным дождем. Спасен 151 человек. Восьми из них потребовалась помощь медиков.

- В ДР Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго. Власти объявили эвакуацию в городе Гома с населением около 2 млн человек. Президент ДРК Феликс Чисекеди из-за извержения вулкана прервал поездку в Европу.

- Мадридский "Атлетико" стал чемпионом Испании по футболу в сезоне 2020/21. В матче заключительного 38-го тура футболисты "Атлетико" со счетом 2:1 обыграли "Вальядолид" и с 86 очками финишировали на первом месте в турнирной таблице. Второе место занял "Реал" (84 очка), третье - "Барселона" (79 очков).