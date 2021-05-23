Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"

Манижа заняла 9-е место

Группа Maneskin с наградой на сцене после победы на "Евровидении-2021" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian Woman, заняла девятое место. Победителем конкурса стала группа Maneskin из Италии с песней Zitti E Buoni.

Согласно голосованию жюри и зрителей, представители Италии получила 524 балла. Таким образом, Италия получила право провести "Евровидение" в 2022 году у себя.

Второе место заняла представительница Франции Барбара Прави с песней Voilà. Она по итогам голосования зрителей и жюри получила 499 баллов. Третье место у исполнителя Gjon's Tears из Швейцарии с песней Tout l'Univers - 432 балла.

Манижа набрала 204 балла - 100 по итогам зрительского голосования, 104 - от жюри.

Последнее место заняла Великобритания, не получившая ни одного балла.

По итогам голосования жюри первое место досталось Швейцарии, вторе - Франции, третье - Мальте. Россия отдала 12 баллов на "Евровидении" представительнице Молдавии Наталии Гордиенко.

Всего в конкурсе участвовали 26 стран, после двух полуфиналов их осталось 20. По итогам первого полуфинала, кроме России, в финал прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. По результатам второго полуфинала, в финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Манижа получила право представлять Россию на "Евровидении" в 2021 году по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале. В финале она выступала под пятым номером.

"Евровидение" в этом году проходило с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит начиная с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.