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Британский министр обороны назвал Россию главной угрозой безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главную угрозу для Великобритании представляет Россия, заявил в интервью изданию The Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.

По его мнению, об этом свидетельствует активность российских военных кораблей вблизи морских границ Великобритании.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, нас и сейчас посещают несколько российских военных кораблей", - сказал министр.

Он добавил, что Великобритания пробовала разными методами провести деэскалацию, но "пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, до чего мы дойдем". Россия, по словам Уоллеса, недавно провела "ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании". Особенно это было отмечено в конце прошлого года, когда девять российских кораблей были замечены в водах вокруг Великобритании, отметил министр.

Издание пишет, что с 2013 года Великобритания зафиксировала, по меньшей мере, 150 случаев появления вблизи ее берегов сил российского Военно-морского флота, причем Королевский флот Великобритании направлял свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями российских.

Великобритания Россия ВМФ

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