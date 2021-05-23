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Число погибших во время ультрамарафона в Китае достигло 21

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших во время ультрамарафона на 100 км в китайской провинции Ганьсу увеличилось до 21, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось о 20 погибших и одном пропавшем участнике забега, которого искали спасатели. Всего в марафоне участвовали 172 человека. Спасен 151 человек. Восьми из них потребовалась помощь медиков.

Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды, застигнувшего бегунов на высотном участке трассы. На участников марафона обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха. Когда несколько участников забега пропали, марафон было решено прекратить. Была организована спасательная операция.

Китай Ганьсу

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