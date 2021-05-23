В ДР Конго объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Ньирагонго

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго начали эвакуацию населения города Гома из-за извержения вулкана Ньирагонго, начавшегося в субботу, сообщает "Би-би-си".

Город Гома находится в восточной части страны на границе с Руандой. Там проживает около 2 миллионов человек. Некоторые люди, по сообщению "Би-би-си", начали бежать из города с вещами из города до того, как власти объявили эвакуацию, поскольку информации от правительства не поступало.