20 человек погибли во время марафона в Китае

Еще одного человека ищут спасатели

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Во время марафона по пересеченной местности в провинции Ганьсу в Китае погибли 20 человек, еще одного ищут спасатели. Об этом сообщает китайское агентство "Синхуа" со ссылкой местные власти.

Как отмечается, еще восемь человек получили легкие травмы и были доставлены в больницы. Спасен 151 человек.

Согласно сообщению "Синхуа", трагедия произошла "из-за внезапного изменения погоды" в районе проведения марафона.

CGTN уточняет, что в Ганьсу проходил марафон по пересеченной горной местности на 100 километров. По данным телеканала, днем в субботу на высотном участке трассы на участников марафона обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках забега, марафон было решено прекратить. Власти организовали спасательную операцию.

Всего в гонке участвовали 172 человека.