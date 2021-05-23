Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания0 : 1Швейцария ШвейцарияПервый периодBНачало в 20:15Канада Канада0 : 1США СШАПервый периодBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 1БФинляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швеция Швеция0 : 1Белоруссия БелоруссияОконченподробнее

ЕС потребовал от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет

ЕС потребовал от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ЕС пристально следят за развитием ситуации вокруг самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич и который был посажен в Минске из-за возможной угрозы взрыва.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем твиттере, что совершенно неприемлемо было заставлять борт совершать посадку в Минске.

"Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована", - призвала она, подчеркнув, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии.

"Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", - отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

В пресс-службе аэропорта заявили, что в настоящий момент самолет авиакомпании Ryanair готовится к вылету в пункт назначения. В сообщении подчеркивается, что лайнер, пролетая над территорий Белоруссии, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Всего на борту самолета находилось 123 пассажира.

"Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна", - проинформировали в пресс-службе.

Сообщение о минировании самолета не подтвердилось.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Роман Протасевич был объявлен Минском в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Белоруссия Минск Ryanair Роман Протасевич Евросоюз

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 23 мая

МИД Литвы потребовал освобождения всех с посаженного в Минске борта

Сообщение о минировании севшего в Минске борта не подтвердилось

Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета

Экс-главред NEXTA задержан в Минске после экстренной посадки самолета

Кабинка с людьми разбилась на канатной дороге в Италии

Кабинка с людьми разбилась на канатной дороге в Италии

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина
Пандемия коронавируса

Израильтянам рекомендовали воздержаться от поездок в РФ из-за COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 мая

Число погибших во время ультрамарафона в Китае достигло 21

Число погибших во время ультрамарафона в Китае достигло 21

20 человек погибли во время марафона в Китае

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');