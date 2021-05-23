ЕС потребовал от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ЕС пристально следят за развитием ситуации вокруг самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич и который был посажен в Минске из-за возможной угрозы взрыва.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем твиттере, что совершенно неприемлемо было заставлять борт совершать посадку в Минске.

"Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована", - призвала она, подчеркнув, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии.

"Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", - отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

В пресс-службе аэропорта заявили, что в настоящий момент самолет авиакомпании Ryanair готовится к вылету в пункт назначения. В сообщении подчеркивается, что лайнер, пролетая над территорий Белоруссии, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Всего на борту самолета находилось 123 пассажира.

"Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна", - проинформировали в пресс-службе.

Сообщение о минировании самолета не подтвердилось.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Роман Протасевич был объявлен Минском в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.