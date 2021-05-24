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В Белоруссии создали комиссию по расследованию ЧП с лайнером Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе республиканского Минтранса.

"В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", - заявили в ведомстве.

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Ранее в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) призвали к международному расследованию инцидента с самолетом Ryanair.

В воскресенье, 23 мая, в Национальном аэропорту "Минск" был экстренно посажен самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании.

Позже стало известно, что на борту был Роман Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", ранее - редактор телеграм-канала "НЕХТА" (оба внесены Минском в список экстремистских). Он задержан.

Ранее Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Ryanair Белоруссия Минск Роман Протасевич

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