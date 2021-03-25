Первый энергоблок БелАЭС снова планово отключили от сети

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС, который работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, снова отключен от электросети Белоруссии для проведения испытаний и регламентных работ, сообщило Минэнерго республики.

Таким образом, энергоблок проработал менее двух недель: 14 марта он был включен в сеть после очередной плановой остановки 10 марта.

Ранее Минэнерго сообщало, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме и динамическом, на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня.

В рамках программы испытаний первый энергоблок периодически отключают от сети. До отключения с 10 марта его останавливали в период с 20 февраля до 8 марта. Минэнерго Белоруссии объясняет периодические отключения энергоблока необходимостью тщательных испытаний.

"Первый энергоблок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75% - 90% - 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока. Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности", - говорилось в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В частности, специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока.

Этап опытно-промышленной эксплуатации начался 22 декабря 2020 года, с выводом первого энергоблока на 75% номинальной мощности. В середине января он был выведен на 100% мощности. Выработка электроэнергии за этот период превысила 1,7 млрд Квт.ч.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.