Правозащитники признали задержанного в Белоруссии Протасевича политзаключенным

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Задержанный 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair журналист Роман Протасевич признан политическим заключенным, сообщает в понедельник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а его самого - политическими заключенными в соответствии с п. 3.1 (а) Руководства по определению понятия "политический заключенный", - говорится в сообщении.

Протасевич обвиняется властями Белоруссии по ч. 1 ст. 293 УК (организация массовых беспорядков), ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Он был внесен в национальный список террористов, объявлен в международный розыск. Запрос о его экстрадиции также был направлен властям Польши, отмечают правозащитники.

"Публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией республики Белоруссия, так и международными нормами права в области прав человека - свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др. Согласно международным стандартам свободы выражения мнения, никто не может подвергаться любого рода ограничениям, лишению прав или санкциям по причине собственных мнений или убеждений", - заявили правозащитники.

Они призвали немедленно освободить Протасевича и всех граждан России и Белоруссии, задержанных в результате посадки авиарейса Афины-Вильнюс в аэропорту Минска.

В воскресенье в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом стала информация о минировании воздушного судна. По распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Позже стало известно, что на борту самолета был редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским канала "Нехта" Роман Протасевич. Его задержали.