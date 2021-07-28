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"Отряды самообороны Беларуси" хотят признать террористами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии попросила Верховный суд страны признать террористической организацией и запретить "Отряды гражданской самообороны Беларуси", сообщила представитель надзорного ведомства Анжелика Курчак.

По ее словам, Генпрокуратура получила "фактические данные, достоверно подтверждающие обстоятельства, достаточные для признания этой организации террористической".

В ведомстве считают, что для насильственной смены власти и терактов, ради вербовки и связи со сторонниками, а также "совместного совершения преступлений были созданы телеграм-чат и канал, где подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям".

Эту деятельность координировали лица, которые проживают за пределами Белоруссии.

"С апреля 2021 года в сообществе планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта. Руководители и активные участники этой организации уже приступили к совершению преступлений террористической характера для дестабилизации общественного порядка", - подчеркнула Курчак.
Эти действия расследуются в рамках уголовных дел.

В начале июля президент Александр Лукашенко объявил, что в стране были вскрыты ""спящие" террористические ячейки, так называемые "отряды самообороны"", целью которых была насильственная смена власти в пока еще не определенный день "икс". Координаторами этих ячеек он назвал Литву, Польшу, США, Украину и Германию. Он также привел примеры предотвращенных терактов, например, попытку подрыва узла связи ВМФ России, и назвал фамилии задержанных. В связи с этим и чтобы перекрыть приток оружия в страну, он распорядился закрыть границу с Украиной.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Александр Лукашенко Верховный суд Генпрокуратура Анжелика Курчак Отряды самообороны Беларуси

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