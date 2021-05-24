Finnair продолжит летать над Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Финская авиакомпания Finnair заявила, что пока не планирует менять маршруты своих рейсов и облетать Белоруссию, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Сейчас из-за пандемии объем авиаперевозок сократился, поэтому вопрос касается только рейсов Finnair в Грецию и Турцию.

Представитель авиакомпании сообщила Yle, что перевозчик следит за развитием событий в связи после инцидента с лайнером Rynair и ждет инструкций от чиновников. Без таких рекомендаций авиакомпания не будет менять маршруты.

Латвийская авиакомпания Air Baltic уже сообщила, что по рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним решила избегать воздушного пространства Белоруссии для рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси до прояснения ситуации.

Представитель венгерской Wizz Air Андраш Радо информировал BNS, что для рейса из Киева в Таллин маршрут с понедельника изменен так, чтобы не проходить через белорусское воздушное пространство.

Затем аналогичное решение приняла литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group.

Ryanair заявила, что белорусские власти незаконно вынудили экипаж самолета компании изменить маршрут и сесть в Минске, и назвала эти действия воздушным пиратством.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске в сопровождении истребителя ВВС Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывное устройство в лайнере не нашли, но были задержаны два пассажира - белорусский блогер, один из основателей NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.