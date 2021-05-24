Авиакомпании Венгрии и Латвии начали избегать полетов над Белоруссией

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Белоруссии.

Так было решено реагировать на ситуацию с принудительной посадкой в Минске лайнера авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Белоруссии.

"Вчера, когда была получена информация о развернутом в Минск коммерческом рейсе, Air Baltic решила избегать попадания в воздушное пространство Беларуси, пока положение не прояснится, или до принятия решения властными органами", - отметила Бреде в комментарии агентству BNS.

По ее словам, Air Baltic и далее внимательно следит за ситуацией.

Главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо информировал BNS, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания избегает белорусского воздушного пространства, продолжает следить за ситуацией.

"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллин в понедельник изменил маршрут, избегая воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее", - отметил Радо.

Компании пока не комментировали, насколько долго их рейсы будут направляться в воздушное пространство других стран.

Позже стало известно, что литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group также решила изменить летные маршруты и обходить воздушное пространство Белоруссии. "Основными приоритетами наших авиаперевозчиков являются безопасность полетов и пассажиров, поэтому компании группы, с учетом сложившейся ситуации и в отсутствие официальных объяснений, меняют маршруты и будут избегать воздушного пространства Белоруссии", - говорится в сообщении компании.

По ее информации, компании группы - чартерный перевозчик KlasJet, компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express - следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов.

О том, что в воздушном пространстве над Белоруссией пока сохраняется стабильный авиатрафик, но отдельные перевозчики стали облетать республику, сообщили ранее "Интерфаксу" в госкомпании "Белаэронавигация".

"Визуально больших изменений нет (...), отдельные компании полетели в обход Белоруссии, но это обычная ситуация, компании могут сами менять маршруты по своим соображениям. В целом не могу сказать, что Белоруссию стали обходить", - прокомментировал агентству текущую ситуацию заместитель генерального директора "Белаэронавигации" по организации воздушного движения Валериан Гродь.

Между тем, по его словам, "полная информация о трафике за прошедшие сутки будет завтра".

Он подчеркнул, что к настоящему времени "нет ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Белоруссии".

"Предметная внешняя реакция пока не видна, по крайней мере, пока", - констатировал Гродь.

Инцидент с самолетом Ryanair

В аэропорту Минска 23 мая был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Позже стало известно, что на борту находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России.

В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом. ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича". В ведомстве также заявили о необходимости международного расследования этого инцидента.

Ранее Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.