Минск сообщил ICAO и IATA о готовности к расследованию инцидента с самолетом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белорусская сторона уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности к сотрудничеству в расследовании инцидента с самолетом Ryanair рейса Афины - Вильнюс.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь департамента по авиации Минтранса Белоруссии Татьяна Лунькова, со стороны этих международных организаций официальной реакции "пока нет".

Ранее сообщалось, что IATA просит провести расследование инцидента с самолетом Ryanair. "Мы решительно осуждаем любое нарушающее международное право вмешательство, любые незаконные требования о приземлении, касающиеся гражданской авиации", - говорится в сообщении организации.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье внепланово сел в Минске для проверки сообщения о бомбе на борту. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.