Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Суточный показатель новых случаев COVID-19 на Украине увеличился вдвое

Зафиксировано самое большое число летальных случаев среди инфицированных с 19 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 608 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"Среди них - 8129 детей и 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 854 человека; летальных случаев - 249; выздоровело - 17 504 человека", - сообщается на официальной странице Минздрава Украины в фейсбуке.

Днем ранее, 24 мая, было зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая, 22 мая - 4 606, 21 мая - 4 984, 20 мая - 5 165, 19 мая - 5 138, 18 мая - 4 095, 17 мая - 2 136, 16 мая - 3 620.

Число зафиксированных за сутки летальных случаев является одним из самых высоких за последнее время. Так, накануне было зафиксировано 68 летальных случаев, 23 мая - 89, 22 мая - 178, 21 мая - 202, 20 мая - 203, 19 мая - 277.

Количество инфицированных с начала пандемии в стране на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Хроника коронавируса. Май.

16
В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride21 мая. Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19.20 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride
Хроника 09 января 2020 года – 25 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Украины Украина Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

США и ЕС пообещали привлечь к ответственности президента Белоруссии

Пандемия коронавируса

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Суд в США вынес приговор россиянину после попытки кибератаки на Tesla

Дипломатическое противостояние

Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Саммит ЕС призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair

Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');