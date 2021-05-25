Суточный показатель новых случаев COVID-19 на Украине увеличился вдвое

Зафиксировано самое большое число летальных случаев среди инфицированных с 19 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 608 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"Среди них - 8129 детей и 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 854 человека; летальных случаев - 249; выздоровело - 17 504 человека", - сообщается на официальной странице Минздрава Украины в фейсбуке.

Днем ранее, 24 мая, было зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая, 22 мая - 4 606, 21 мая - 4 984, 20 мая - 5 165, 19 мая - 5 138, 18 мая - 4 095, 17 мая - 2 136, 16 мая - 3 620.

Число зафиксированных за сутки летальных случаев является одним из самых высоких за последнее время. Так, накануне было зафиксировано 68 летальных случаев, 23 мая - 89, 22 мая - 178, 21 мая - 202, 20 мая - 203, 19 мая - 277.

Количество инфицированных с начала пандемии в стране на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.