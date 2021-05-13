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Минздрав Украины предупредил, что запас вакцины AstraZeneca на исходе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В пунктах прививок по всей Украине использована почти вся вакцина AstraZeneca против COVID-19, предназначенная для иммунизации первой дозой, сообщает министерство здравоохранения страны.

Часть этой вакцины, всего 26 тыс. доз, зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых начались с 24 февраля, отмечают в ведомстве.

В то же время сообщается, что продолжается иммунизация мобильными бригадами, которые используют другие препараты - CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech. Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, силовиков, соцработников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Играх в Токио в 2021 году.

С начала кампании по вакцинации по состоянию на 12 мая получили первую дозу 901 105 украинцев, завершили вакцинацию (то есть получили две дозы) 3 828 человек.

На Украину доставлено 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

Дополнительно 705 тыс. доз вакцин по программе COVAX ожидаются уже к концу мая. Еще около 500 тыс. доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в страну в мае-июне текущего года.

Украина коронавирус AstraZeneca

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