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США выделят $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - США выделят палестинцам порядка $40 млн в качестве гуманитарной помощи, и $5,5 млн из этих средств получит сектор Газа как экстренную помощь. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление госсекретаря США Джо Байдена.

Блинкен, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, пообещал, что эти средства не попадут в руки к палестинскому движению ХАМАС, которое США считает террористической организацией.

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Агентство отмечает, что за все время работы администрации Байдена палестинцы, как ожидается, получат более $360 млн. Эту помощь предыдущий президент США Дональд Трамп сильно урезал.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого он провел встречи с рядом израильских и палестинских высокопоставленных чиновников. Он также пообещал, что США возобновят работу генерального консульства для палестинцев в Иерусалиме.

Ранее Байден пообещал, что США помогут восстановить инфраструктуру сектора Газа, пострадавшую в ходе недавней израильской военной операции.

Сейчас примерно 800 тысяч местных жителей лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде, так как во время конфликта урон был нанесен примерно половине сетей.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, сославшись на информацию властей сектора Газа, что после 11 дней обстрелов здесь оказались разрушены или повреждены примерно 17 тысяч строений. В частности, уничтожены или приведены в негодность более 1,8 тысяч построек, повреждены 53 образовательных учреждения и шесть больниц.

США Палестина сектор Газа

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