В Газе обезвредили несколько сот неразорвавшихся израильских снарядов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в секторе Газа обезвредили около 300 неразорвавшихся снарядов, выпущенных армией обороны Израиля за время конфликта, информирует в воскресенье Анатолийское агентство новостей со ссылкой на главу местной полиции Махмуда Салаха.

По его словам, саперы продолжают работу, несмотря на ограниченные технические возможности.

Агентство напоминает, что после 11 дней обстрелов израильской территории из сектора Газа и ответных ударов армии обороны Израиля в ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве Египта.

За время обострения ситуации погибли не менее 248 палестинцев, а также 12 израильтян.