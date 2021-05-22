Байден заявил, что США помогут восстанавливать инфраструктуру Газы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пообещал, что его страна поможет восстановить инфраструктуру сектора Газа, пострадавшую в ходе недавней израильской военной операции.

"Речь будет о пакете помощи, чтобы восстановить Газу", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. При этом Байден предупредил, что речь пойдет о восстановлении исключительно мирной инфраструктуры, а не объектов, используемых палестинскими группировками в военных целях.

Говоря о перемирии, достигнутом ранее на этой неделе между Израилем и палестинцами из Газы, Байден отметил, что "молится за то, чтобы оно продержалось".

Наконец, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, президент США предположил, что пока все страны не признают право еврейского государства Израиль на существование "мира не будет".