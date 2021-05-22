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В Газе около 800 тыс. жителей потеряли доступ к чистой воде после конфликта

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Примерно 800 тыс. жителей сектора Газа лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде в результате ударов Израиля по анклаву во время недавнего конфликта в регионе, сообщил в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные ООН.

Так, в ходе конфликта урон был нанесен около половине водопроводных сетей в Газе.

Кроме этого, в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, сославшись на информацию властей сектора Газа, что после 11 дней обстрелов здесь оказались разрушены или повреждены примерно 17 тыс. строений. В частности, уничтожены или приведены в негодность более 1,8 тыс. построек, повреждены 53 образовательных учреждения и шесть больниц.

В миреПеремирие не ослабило напряженность в секторе ГазаЧитать подробнее

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.

По данным западных СМИ, перемирие в регионе продолжает соблюдаться. В сектор Газа начала поступать гуманитарная помощь, а тысячи палестинцев возвращаются в свои дома. Нормальное течение жизни восстанавливается и у жителей Израиля.

Однако, указывает Al Arabiya, в секторе Газа остаются закрытыми школы, в которых обучались около 600 тыс. детей.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль сектор Газа ООН

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