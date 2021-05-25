Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Байден поблагодарил Египет за успешную дипломатию на Ближнем Востоке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абделем Фаттахом ас Сиси поблагодарил его за содействие в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и сектором Газа.

"Президент Байден поблагодарил Египет за его успешную дипломатию и координацию с США для завершения военных действий в Израиле и Газе и обеспечения того, чтобы насилие не повторилось", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили необходимость оказания гуманитарной помощи нуждающимся в Газе, а также усилия по восстановлению таким образом, чтобы это "приносило пользу жителям Газы, а не ХАМАСу". Байден сообщил, что попросил госсекретаря Энтони Блинкена посетить регион.

Кроме того, президенты США и Египта обсудили "выполнение ливийских планов проведения национальных выборов в декабре и вывод всех иностранных военных и нерегулярных сил из Ливии", а также поддержали усилия "иракского правительства по укреплению полного суверенитета и независимости Ирака".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тыс. ракет. Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля. Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.

США Джо Байден Египет Израиль. Сектор Газа

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

США и ЕС пообещали привлечь к ответственности президента Белоруссии

Пандемия коронавируса

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Суд в США вынес приговор россиянину после попытки кибератаки на Tesla

Дипломатическое противостояние

Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Саммит ЕС призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair

Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');