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Байден отказался от встречи с Аббасом во время проведения Генассамблеи ООН

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отказался от встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом во время проведения Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские и палестинские источники.

Издание пишет, что Аббас, перед принятием решения о поездке в Нью-Йорк на Генассамблею в ООН, пытался договориться о встрече с Байденом. Но Белый дом отказал палестинскому лидеру, сославшись на занятость Байдена и в итоге Аббас не поехал в США.

При этом, несмотря на то, что в администрации президента США указывали, что Байден не будет проводить никаких двусторонних встреч в Нью-Йорке, американский лидер принял участие в трех подобных переговорах.

Выступая на Генассамблее ООН, Байден отметил, что поддерживает создание двух государств в Израиле, но уточнил, что пока "мы далеки от этой цели". Ранее президент США также одобрял разрешение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

В конце мая стало известно, что США выделят палестинцам порядка $40 млн в качестве гуманитарной помощи. Агентство Associated Press указывало, что за все время работы администрации Байдена палестинцы, как ожидается, получат более $360 млн. При этом американский лидер отмечал, что США намерены работать над восстановлением Газы "в полном партнерстве с Палестинской администрацией, а не с ХАМАСом, (...) таким образом, чтобы ХАМАС не мог просто пополнить свой военный арсенал".

США Палестина Джо Байден Махмуд Аббас

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