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Самолет KLM рейса Амстердам-Москва миновал территорию Белоруссии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Самолет KLM, выполняющий "вывозной" рейс (минуя территорию Белоруссии), вылетел из Амстердама в Москву.

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Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет Boeing 737-9 вылетел из аэропорта Амстердама "Схипхол" с задержкой и взял курс на Москву. Во время полета изначальный курс лайнера по расчетам сервиса пролегал через север Белоруссии, однако позже самолет взял курс чуть севернее и курс изменился. Теперь он проходит через южную Латвию.

Между тем, ранее вечером в четверг еще один европейский перевозчик LOT, выполнил успешный "вывозной" рейс в Москву из Варшавы, минуя территорию Белоруссии.

Ранее в среду и четверг, Air France и Austrian отменили рейсы в Москву, которые собирались выполнить, минуя территорию Белоруссии.

"Формально регулярное авиа сообщение (...) (между странами Россией и Францией - ИФ) не восстановлено из-за коронавирусных ограничений, каждый рейс считается грузопассажирским, то есть "вывозным", то есть выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки рейса.

24 мая лидеры Евросоюза призвали европейские авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после принудительной посадки в Минске транзитного рейса Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. 25 мая саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза, из-за чего "Белавиа" стала массово отменять рейсы.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Амстердам Москва Белоруссия KLM Схипхол Латвия

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