Брюссель не исключил эскалации напряженности между ЕС и РФ из-за ситуации с рейсами

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В ЕС пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех, и будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель; он не исключил эскалации напряженности между Москвой и Брюсселем из-за сложившейся ситуации.

"Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это крупное нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить от случая к случаю или это общая норма, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией", - заявил Боррель.

"Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Кроме того, Боррель, говоря о ситуации с отменой рейсов, отметил, что из-за этого "всегда есть риск эскалации" напряженности между ЕС и РФ".

"Риск эскалации всегда существует. Может так произойти, что все управление воздушным движением может быть нарушено, а может быть, это просто пара отдельных случаев. Мы наблюдаем за этим", - сказал Боррель.

Ситуация с отменой рейсов из Европы в Москву

В среду, четверг и пятницу сообщалось об отмене рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву. Авиакомпании намеревались выполнить полет, минуя территорию Белоруссии, но не получили соответствующего разрешения от российских авиавластей.

По словам представительницы австрийского министерства иностранных дел, авиакомпания Austrian Airlines действовала согласно решению саммита Европейского совета.

Позднее в МИД Австрии потребовали от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines.

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах - чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", - сообщила "Интерфаксу" представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Лайнер посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.