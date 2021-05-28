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Посол РФ объяснил техническими сложностями проблемы с доступом адвоката к Сапеге

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов объяснил техническими сложностями проблемы с доступом адвоката к задержанной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге.

"Есть до сих пор проблемы с доступом адвоката, но это местный адвокат, и объяснения там связаны с некоей логистикой того изолятора, где она содержится. Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи", - сказал Лукьянов журналистам.

Соответственно, там образуется очередь, добавил посол.

"Но я понимаю так, что власти Белоруссии, естественно, сделают все необходимое. Это обычная практика. Консульские конвенции работают 24 часа в сутки", - сказал посол.

Лукьянов также сообщил, что посольство РФ в Белоруссии оказывает консульскую поддержку Сапеге. "Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку. Наш консул был у нее, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало", - сказал Лукьянов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На следующей неделе консул будет опять ее навещать, мы в контакте с родителями - и с отцом, и с отчимом, и матерью", - отметил дипломат.

Ранее в пятницу стало известно, что суд в Минске отклонил апелляцию Сапеги на решение о ее задержании. Об этом сообщил адвокат россиянки Александр Филанович.

"Дело Сапеги"

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим редактором оппозиционного белорусского портала NEXTA Романом Протасевичем. Оба были пассажирами рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске из-за анонимного сигнала об угрозе взрыва на борту. Сапегу задержали в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. В Минске была обнародована видеозапись заявления Сапеги о том, что она редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о беспорядках. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов выборов, обвинив власти в их фальсификации.

София Сапега Евгений Лукьянов Минск Белоруссия

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