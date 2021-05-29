Lufthansa получила разрешение на полеты в РФ в обход Белоруссии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы авиакомпании.

"У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме. "У нас еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре - в Санкт-Петербург", - добавила она.

Ранее проблемы возникли у Airfrance и Austrian: им пришлось отменить рейсы в Москву. В субботу стало известно, что Airfrance получила разрешение российских авиавластей на рейсы в облет Белоруссии.

Росавиация предупредила о задержках при выдаче разрешений при изменении маршрутов, объяснив это большим количеством запросов со стороны авиакомпаний.