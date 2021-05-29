Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии

После трех подряд отмен рейса борт AF1154 вылетел из Парижа в Москву

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Французский национальный перевозчик Airfrance получил от российских авиационных властей согласование плана полетов грузопассажирских рейсов в обход Белоруссии, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки рейсов.

Между тем, по данным Flightradar24, самолет рейса AF1154 Париж-Москва, отменный три дня подряд, в субботу вылетел в Москву. Самолет миновал воздушное пространство Белоруссии через Латвию и приближается к российской столице.

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