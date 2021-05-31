В южной китайской провинции Гуандун выявили вспышку коронавируса

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госкомитет здравоохранения КНР сообщил в понедельник, что за минувшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.

Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два - в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения. Бессимптомные больные в соответствии с принятой в Китае практикой фиксируются отдельно.

В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу.

По состоянию на 11:30 по местному времени (06:30 по Москве) в международном аэропорту "Гуанчжоу Байюнь" отменены 519 рейсов - 37% от общего числа запланированных на понедельник.

Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 91 099 случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 4 636 человек.