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В китайском Гуанчжоу закрыли район из-за 20 случаев COVID-19

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В китайском городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей, сообщает в субботу Associated Press.

Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на органы здравоохранения, распространение инфекций в этом районе города было быстрым. Предположительно, большинство случаев заражения связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен индийский штамм коронавируса. Многие заболевшие ходили с ней на ужин или живут вместе с ней.

Вирус также распространился и в соседнем городе Наньшань, где в субботу после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали три случая заражения, включая два бессимптомных.

КНР Китай Гуанчжоу коронавирус

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