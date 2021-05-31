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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 170 млн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро понедельника составило 170 353 921, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире число смертей от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 538 196.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 259 389 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 594 431 человека.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 047 534, умерло от последствий заражения 329 100 человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 515 120 инфицированных, из них умер 461 931 заболевший.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 456,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 832 человека, в Индии - 236, в Бразилии - 2 160.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 мая 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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