В Грузии зафиксировали суточный антирекорд по числу смертей от COVID

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Грузии за последние сутки от коронавируса скончался 31 человек, сообщает во вторник Минздрав страны.

Такое количество смертельных случаев, зафиксированных за сутки, стало рекордным за последние несколько месяцев.

Всего с начала пандемии в Грузии от COVID-19 скончались 4 336 человек.

За сутки в стране зафиксировано 1 788 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.

В целом с начала пандемии в Грузии было подтверждено 324 256 случаев заражения, выздоровели 303 679 человек.