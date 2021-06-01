Протасевич вошел в топ-5 рейтинга СКАН самых упоминаемых в СМИ персон за май

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжает возглавлять рейтинг самых упоминаемых в прессе персон: в мае он получил 285 664 ссылки в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Помимо Путина, в тройке лидеров рейтинга по итогам мая фигурируют президент США Джо Байден (102 680 ссылок) и президент Беларуси Александр Лукашенко (74 394 ссылки). Если Байден остается на второй позиции третий месяц подряд, то Лукашенко значительно улучшил результат, переместившись за месяц с седьмого места на третье и потеснив украинского коллегу Владимира Зеленского на четвертую строчку (59 472 упоминания).

Инцидент с самолетом компании Ryanair, совершившим 23 мая вынужденную посадку в Минске, привлек внимание СМИ к белорусскому оппозиционеру и журналисту Роману Протасевичу, задержанному после посадки лайнера - в мае его упоминали в российской прессе 54 218 раз (пятое место).

На шестой строчке с 48 571 упоминанием оказался премьер РФ Михаил Мишустин, улучшивший результат на две позиции. Седьмое место - у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (42 771), восьмое - у мэра Москвы Сергея Собянина (39 638).

В топ-10 рейтинга СКАН вернулся госсекретарь США Энтони Блинкен (девятое место, 39 283 упоминания). Глава МИД России Сергей Лавров по итогам мая остался на десятом месте (37 668).

Покинул "десятку" оппозиционер Алексей Навальный, у него 13-й результат и 25 664 упоминания в СМИ.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В мае в системе СКАН создано 800 новых источников, и теперь в СКАН доступны 52 834 ресурса. Ежедневно в систему поступает около 300 тыс. текстовых документов.