Что случилось этой ночью: среда, 2 июня

Намерение Судана изменить договор по военно-морской базе РФ, задержание Дмитрия Гудкова и его тети, новый законопроект о санкциях США против "Северного потока 2"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Судан сообщил о намерении изменить договор по военно-морской базе РФ. Начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн заявил, что соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом. Поэтому Судан хочет определить свои интересы в договоре с Россией.

- Политик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной аренде. По словам его адвоката, речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. Позже стало известно о задержании тети Гудкова, Ирины Ермиловой. Ее адвокат указала, что после поднятия суммы аренды Ермилова не смогла погашать задолженность.

- В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против газопровода были бы "контрпродуктивными" для отношений США с Европой. Республиканец Фред Келлер, подготовивший законопроект, считает, что решение Байдена отменить санкции в отношении российского трубопровода препятствует внутреннему производству энергии в США.

- Производитель мяса JBS пожаловался в Белый дом на предполагаемых хакеров из РФ. В Белом доме заявили, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты по производству мяса в США. Большинство заводов корпорации, подвергшихся кибератаке, возобновят свою работу в среду, сообщил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

- Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию. Заключительный матч группового этапа чемпионата мира в Риге закончился с результатом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Сборная России, ранее досрочно завоевавшая путевку в плей-офф, набрала 17 очков и финишировала на первом месте в группе А.