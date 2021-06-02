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Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло 296 тысяч

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США с начала пандемии составило почти 296 тыс., увеличившись за последние два месяца на 9,8%, следует из данных Пентагона.

По последним сведениям на 2 июня, с начала пандемии заболевание выявлено у почти 195 тыс. военнослужащих, около 52,5 тыс. гражданских служащих, 29,8 тыс. членов семей и более 18,5 тыс. сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От коронавируса скончались 352 человека, в том числе 26 военнослужащих, 234 гражданских служащих, 12 членов семей и 80 подрядчиков.

При этом выздоровели почти 285 тыс. человек, из которых свыше 190,6 тыс. являются военнослужащими. В настоящее время в госпиталях находится более 4,1 тыс. человек, 42% из которых являются военными.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в армии США - около 71 тыс. военнослужащих. В ВМС зафиксировано более 38,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, в ВВС - более 32 тыс., в Корпусе морской пехоты - свыше 22 тыс. и в Национальной гвардии - почти 29,5 тыс. Выявлено также более 1,1 тыс. зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США Пентагон коронавирус COVID-19

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