Постпред США призвала оставить открытым пункт пропуска на границе Сирии и Турции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд планирует передать своим российским коллегам, что погранпереход Сирии с Турцией "Баб-эль-Хава" должен оставаться открытым для прохождения гуманитарной помощи.

"Я уверена, что смогу донести до всех членов Совета Безопасности то, что им нужно услышать", - заявила Томас-Гринфилд в интервью NBC News.

По ее словам, она обратится к российским коллегам со следующим посланием: "Я воочию убедилась в важности этого погранперехода и в потребностях, которые удовлетворяются благодаря этому погранпереходу, и вы не хотите нести ответственность за отчаяние людей по другую сторону границы".

Она отметила, что, если контрольно-пропускной пункт, который ведет в провинцию Идлиб, закроется, миллионы сирийских беженцев потеряют доступ к критически важной гуманитарной помощи.

"Я говорила с рядом НПО, (...) и они говорили об отчаянии людей по другую сторону границы, и что они знают, что, если работа (погранперехода - ИФ) не будет продолжаться, они могут умереть", - сообщила постпред США при ООН.

"Это то что мы должны учитывать во время предстоящей работы Совета Безопасности", - добавила она.

Томас-Гринфилд отметила, что не знает, планирует ли президент США Джо Байден поднять этот вопрос во время саммита с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Швейцарии. Однако президент США "решительно поддерживает" продолжение деятельности контрольно-пропускного пункта "Баб-эль-Хава".

Совет Безопасности должен проголосовать за продление действия резолюции, разрешающей использование контрольно-пропускного пункта до 10 июля, когда срок ее действия истечет.