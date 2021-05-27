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Госдеп США посоветовал американцам не посещать Белоруссию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдеп США в среду в обновленной версии рекомендаций, касающихся Белоруссии, посоветовал соотечественникам не ездить в эту страну или же при планировании поездок помнить о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске.

"Власти Белоруссии принимали меры против людей, связанных с независимыми и иностранными СМИ. 23 мая 2021 года белорусские власти вынудили совершить посадку пассажирский самолет, находившийся транзитом в их воздушном пространстве. Это было сделано, чтобы задержать одного из пассажиров - оппозиционного журналиста (экс-редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича - ИФ)", - отмечается в опубликованной в среду обновленной версии рекомендаций Госдепа по Белоруссии.

Эта страна, по классификации госдепартамента, находится в четвертой группе риска. В такие страны госдеп советует по возможности вообще не ездить. Американские СМИ отмечают, что и до инцидента с самолетом Белоруссия находилась в этой же четвертой группе.

"Не ездите в Белоруссию ввиду произвольного применения законов, риска задержания и ситуации с COVID-19", - говорится в обновленной версии рекомендаций американского ведомства.

"Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе американских граждан, по подозрению в связях с оппозиционными партиями и предполагаемом участии в политических демонстрациях", - отмечается в документе.

В свою очередь Центры по контролю и профилактике заболеваний в США отмечают, что Белоруссии по-прежнему присвоен максимальный - четвертый - уровень опасности из-за ситуации с COVID-19.

США Белоруссия

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