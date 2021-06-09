Главный инфекционист США призвал вакцинироваться против индийского COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить в стране рост случаев числа заболеваний, вызванных индийским штаммом коронавируса.

Фаучи предупредил, что индийский вариант коронавируса B1617.2, известный как "Дельта", по существу, "захватывает" Великобританию, поскольку его передаваемость "кажется большей".

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло в Соединенных Штатах", - цитирует The Hill заявление Фаучи во время брифинга. Он призвал граждан США сделать две дозы прививки от коронавируса для борьбы с распространением этого варианта. По его словам, две дозы вакцины Pfizer-BioNTech или AstraZeneca "кажутся эффективными" против варианта "Дельта".

Штамм "Дельта" распространился из Индии в 60 стран, включая Великобританию, где он стал доминирующим штаммом, составляющим более 60 % случаев. По данным Фаучи, в Великобритании передача индийского штамма достигает пика среди людей в возрасте от 12 до 20 лет. Он отметил, что власти США "обеспокоены" вакцинацией именно этой части населения.

Вакцинация в США сократилась примерно до 1 млн доз в день. Пик уровня вакцинации в США пришелся на апрель - тогда вакцинировалось почти 3,4 млн человек в день. Президент США Джо Байден поставил цель вакцинировать 70% взрослых американцев по крайней мере одной дозой к 4 июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время 63,7% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины.