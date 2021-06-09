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Главный инфекционист США призвал вакцинироваться против индийского COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить в стране рост случаев числа заболеваний, вызванных индийским штаммом коронавируса.

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Фаучи предупредил, что индийский вариант коронавируса B1617.2, известный как "Дельта", по существу, "захватывает" Великобританию, поскольку его передаваемость "кажется большей".

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло в Соединенных Штатах", - цитирует The Hill заявление Фаучи во время брифинга. Он призвал граждан США сделать две дозы прививки от коронавируса для борьбы с распространением этого варианта. По его словам, две дозы вакцины Pfizer-BioNTech или AstraZeneca "кажутся эффективными" против варианта "Дельта".

Штамм "Дельта" распространился из Индии в 60 стран, включая Великобританию, где он стал доминирующим штаммом, составляющим более 60 % случаев. По данным Фаучи, в Великобритании передача индийского штамма достигает пика среди людей в возрасте от 12 до 20 лет. Он отметил, что власти США "обеспокоены" вакцинацией именно этой части населения.

Вакцинация в США сократилась примерно до 1 млн доз в день. Пик уровня вакцинации в США пришелся на апрель - тогда вакцинировалось почти 3,4 млн человек в день. Президент США Джо Байден поставил цель вакцинировать 70% взрослых американцев по крайней мере одной дозой к 4 июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время 63,7% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США Энтони Фаучи COVID-19

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