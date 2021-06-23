"Индийский" штамм COVID-19 выявлен в Белоруссии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Минске выявили "индийский" штамм COVID-19, в регионах его циркуляция не установлена, сообщил Минздрав Белоруссии в среду.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта. Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

В ведомстве напомнили, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.