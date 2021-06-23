Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 179 107 034+320 876

"Индийский" штамм COVID-19 выявлен в Белоруссии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Минске выявили "индийский" штамм COVID-19, в регионах его циркуляция не установлена, сообщил Минздрав Белоруссии в среду.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта. Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

В ведомстве напомнили, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.

Хроника коронавируса. Июнь.

16
Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи
Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Минск Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Что случилось этой ночью: среда, 23 июня

Пандемия коронавируса

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Китай выразил протест против прохода ВМС США через Тайваньский пролив

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Саудовцы, причастные к убийству Хашкаджи, прошли подготовку в США

Пандемия коронавируса

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');