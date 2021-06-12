Владимир Путин сообщил, чем Джо Байден отличается от Дональда Трампа

Президент России Владимир Путин. Архивное фото Фото: Сергей Ильичн/Sputnik/AFP via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Джо Байден отличается от Дональда Трампа, и не будет принимать импульсивных решений, сообщает телеканал NBC News.

В интервью NBC News Путин сказал, что Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный (чиновник - ИФ), он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США."

На вопрос ведущего, касающийся оскорбительного заявления президента США Джо Байдена, Путин ответил: "За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из всех областей под всевозможными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого меня не удивляет".

Ранее сообщалось, что президент дал первое за три года интервью американскому телевидению, которое выйдет в ночь на субботу. Полная версия интервью будет показана 14 июня. Таким образом, оно выйдет в эфир в США за два дня до встречи Путина с американским президентом Джо Байденом в Женеве.

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