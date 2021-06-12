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В Кремле объяснили предпочтениями Байдена его решение об отдельной пресс-конференции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Проведение отдельных пресс-конференций президентами России и США по итогам саммита в Женеве, скорее объясняется предпочтениями американского президента Джозефа Байдена, отметили в Кремле.

В миреБайден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с ПутинымБайден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с ПутинымЧитать подробнее

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США решила не проводить совместную пресс-конференцию двух лидеров якобы из-за того, что в свое время в Хельсинки в 2018 году это мероприятие с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было для последнего неудачным.

"Нет. Все не так", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, действительно ли американская сторона отказалась от совместной пресс-конференции и верят ли в Кремле в подобный аргумент.

Он пояснил: "Американская сторона, действительно, предпочла сделать самостоятельную пресс-конференцию, президент Путин также проведет самостоятельную пресс-конференцию, но мы видим, что в ходе поездки, например, днями раньше в Великобритании Байден и Борис Джонсон тоже по отдельности проводили пресс-конференции. Поэтому, это, видимо, просто предпочтение президента США".

Дмитрий Песков Джозеф Байден Владимир Путин

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