Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - США, обвиняя Россию в кибератаках, не представили никаких доказательств, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Нас обвиняли во всем чем угодно. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и тому подобное. И ни разу, ни разу, ни единого раза, они не озаботились тем, чтобы представить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - цитирует телеканал президента России.

Путин подчеркнул также, что США и НАТО активны в киберпространстве, что вызывает беспокойство Москвы.

Вместе с тем власти РФ рассчитывают на то, что Москва и Вашингтон смогут сотрудничать в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России.

"Это наша большая надежда, что мы сможем начать этот процесс с нашими партнерами в США", - приводит NBC слова российского президента.

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